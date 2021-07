Sesso prima del matrimonio? Donna indonesiana collassa dopo aver ricevuto cento frustate

Una donna indonesiana è svenuta durante una flagellazione in piazza. Il motivo delle frustate? Aver fatto sesso prima del matrimonio.

Siamo nel 2021, ma alcuni episodi assurdi accadono ancora in giro per il mondo. In Indonesia una donna è stata sorpresa a letto insieme a un uomo in un hotel ed è stata condannata a 100 frustate.

L’episodio è avvenuto nella regione di Aceh, l’unica zona dell’Indonesia dove esiste l’autonomia di imporre la Sharia. In questa regione è severamente vietato fare sesso prima del matrimonio. Le autorità, quindi, hanno condannato la donna a subire 100 frustate, inflitte da un boia donna.

La punizione della donna, avvenuta in pubblico su un palco e ripresa con scherno dalle telecamere, ha provocato il collasso della donna, a causa del dolore inflitto dalle frustate. Anche l’amante della donna ha ricevuto le 100 frustate per aver fatto sesso prima del matrimonio.

Dopo molte frustate, le ginocchia della ragazza hanno ceduto. La donna è svenuta e ha picchiato il volto. Queste le parole di un testimone: “Hanno dovuto portarla via perché è svenuta dopo 100 frustate”.

La flagellazione pubblica ha visto come protagoniste anche altre tre persone. Due di esse erano accusate di aver bevuto alcool, mentre l’altra di aver procurato una stanza alla coppia.