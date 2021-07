Terribile incidente tra un furgone e una moto: morto 17enne figlio di un noto imprenditore

Padova è sconvolta per il decesso di un 17enne figlio di una famiglia attiva nel settore tessile. La dinamica dello schianto è al vaglio delle forze dell’ordine

Un’intera città è sconvolta per la morte, in un grave incidente stradale, di un ragazzo di soli 17 anni. Si tratta di Piergianni C., un ragazzo molto conosciuto a Padova perchè figlio di un noto imprenditore locale del settore tessile, deceduto nel tardo pomeriggio del 30 giutno in via Chiesanuova, strada particolarmente trafficata a quell’ora della giornata poichè funge da collegamento tra il centro cittadino e le aree periferiche di Padova. Secondo la ricostruzione dei fatti il ragazzo si trovava in sella ad una moto Yamaha 125 nera diretto verso casa quando per ragioni ancora da accertare sarebbe andato ad impattare contro un furgone grigio. Uno scontro molto violento che non ha lasciato scampo al minorenne, caduto a terra dopo un breve volo e deceduto in una manciata di minuti a causa delle gravissime ferite riportate. Per oltre mezz’ora i sanitari del Suem, allertati da chi ha assistito all’incidente, hanno tentato di rianimarlo senza successo, non potendo infine fare altro che dichiararne il decesso.

I genitori di Piergianni sconvolti sul luogo dell’incidente

Stando ad una prima ricostruzione dei fatti sarebbe stato il veicolo avrebbe tagliato la strada alla moto del 17enne facendo una svolta a sinistra, impedendogli di fatto di compiere una manovra correttiva per evitare l’impatto, avvenuto all’incrocio con via Andrea Cesalpino. Sul luogo del grave sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Nicola, il padre del ragazzo, ha raggiunto il luogo dell’incidente dove, sconvolto, ha urlato, “è tutta colpa mia che gli ho regalato la moto. Era la mia vita, voglio morire”. Anche la madre del giovane è giunta poco dopo sul posto abbracciando il marito; colti da un lieve malore sono stati portati in ospedale per accertamenti. Nel frattempo le autorità hanno posto sotto sequestro moto e furgone e hanno avviato le indagini per accertare eventuali responsabilità.