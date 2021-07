Aereo precipita in un fiume: i due occupanti si lanciano col paracadute prima dello schianto

Si sono salvati lanciandosi con il paracadute proprio poco prima che l’aereo sul quale si trovavano si schiantasse nel fiume Caloosahatchee. L’incidente è avvenuto in Florida

Un aereo di piccole dimensioni si è schiantato nel fiume Caloosahatchee, appena a nord di Gulf Harbor. Ci troviamo nella Lee County, in Florida, ed il velivolo, probabilmente a causa di un problema tecnico riscontrato nella serata di giovedì, è diventato incontrollabile precipitando verso terra. A bordo dell’aereo erano presenti due persone, ovvero un istruttore di volo ed uno studente, come confermato dallo Iona McGregor Fire District. Grazie alla prontezza di riflessi dell’istruttore di volo, nessuno si è fatto male: l’uomo infatti, non appena ha capito di aver perso il controllo del velivolo, ha estratto il paracadute che ha permesso ad entrambi di atterrare sani e salvi in acqua. Il tutto davanti agli occhi attoniti di alcuni residenti, uno dei quali è riuscito a filmare la discesa del paracadute poco dopo lo schianto dell’aereo nel fiume.

La dichiarazione della Federal Aviation Administration

La Federal Aviation Administration ha rilasciato una dichiarazione sull’incidente: “Il pilota di un Cirrus SR22 monomotore ha dichiarato un’emergenza a causa di problemi al motore mentre era diretto a Page Field a Fort Myers, in Florida, alle 19:40 ora locale. Il pilota ha attivato il paracadute di emergenza dell’aereo. L’aereo è atterrato sul fiume Caloosahatchee vicino a Cape Coral Parkway.Le due persone a bordo sono state recuperate da una barca di salvataggio che ha risposto alla richiesta di soccorsi. Nessuno ha riportato ferite.“