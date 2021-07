Amici comprano un biglietto del Gratta e Vinci e vincono mezzo milione: hanno speso 5 euro

Maxi vincita di coppia al Gratta e Vinci: due amici hanno acquistato un biglietto da 5 euro in una tabaccheria in provincia di Cuneo portando a casa la bellezza di 500mila euro

Probabilmente pensavano di vincere, nel caso di biglietto fortunato, qualche decina di euro per pagarsi il pranzo, pur nel profondo sperando di conquistare un premio più alto. E la dea bendata li ha accontentati: due amici hanno conquistato, comprando un solo biglietto del Gratta e Vinci insieme, la non indifferente somma di 500mila euro, una vera e propria vincita di coppia che di colpo gli ha cambiato la vita. È successo in un’edicola tabaccheria di Valdieri, nella provincia di Cuneo gestita dai coniugi Aido Aime e Teresa Ramonda, come riportato da Libero. Qui i due, dei quali si sa soltanto che sono amici nonchè clienti abituali della tabaccheria, hanno deciso di spendere 5 euro in due per comprare un solo biglietto.

LEGGI ANCHE =>> Compra un Gratta e Vinci da 50 dollari e vince 5 milioni

Sotto il numero 44 c’era la scritta ‘500mila euro’

Sono poi usciti dal locale iniziando a grattarlo, fino a rendersi conto che non solo il biglietto era vincente ma che il suo valore ammontava a mezzo milione di euro. In fretta sono rientrati nel locale chiedendo ai titolari se si trattasse di uno scherzo o se fosse tutto vero, increduli di fronte a quello che avevano appena visto. Nessuno scherzo: la scritta presente sotto il numero 44 era chiarissima, ovvero 500mila euro. Che, in un periodo caratterizzato da enormi difficoltà, anche economiche, a causa della pandemia di Covid, gli cambieranno certamente la vita.