Malika Ayane sommersa di insulti sui social: tutta colpa di una omonimia (e dell’analfabetismo funzionale)

Malika Ayane scambiata per Malika Chalhy. Il messaggio della cantante: “La Malika che cercate non sono io”.

Haters imprecisi e distratti o semplicemente analfabeti funzionali? La cantante Malika Ayane, come ha rivelato sui social, è stata inondata da messaggi di insulti e di odio sui propri profili da parte di tantissimi utenti. Il motivo è incredibile. La cantante, infatti, è stata scambiata per Malika Chalhy, la giovane ragazza 22enne di Castelfiorentino cacciata di casa dalla sua famiglia dopo aver rivelato la propria omosessualità.

La ragazza, nei giorni scorsi, ha rivelato di aver speso parte del denaro ricavato dalla raccolta fondi di beneficenza in suo sostegno per comprare beni non di prima necessità. Parliamo di una Mercedes, di un cane da 2500 euro e altri beni non di bisogno primario. La notizia ha indignato molte persone, le quali si sono scatenate sui social.

Malika Ayane scambiata per Malika Chalhy: “Ho una notizia per voi: la Malika che cercate non sono io. Incredibile che nel 2021 ci siano più donne con lo stesso nome, eh?”

Malika Ayane è stata vittima di un fraintendimento, visto il suo nome simile a quella della ragazza toscana.

Questo il messaggio ironico della cantante su Twitter: “Cari #fulminidiguerra che mi intasate la mail e i social con insulti o espressioni di solidarietà, ho una notizia per voi: la Malika che cercate non sono io. Incredibile che nel 2021 ci siano più donne con lo stesso nome, eh? Che poi, se volete mandare messaggi d’amore siete i benvenuti – se d’odio un po’ meno ma avrete le vostre ragioni – purché siano per me stessa medesima. #sipuofare”