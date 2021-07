Spaventosa tempesta provoca il crollo di un palazzo: un uomo sotto le macerie per un’ora e mezza

Cinque persone sono rimaste ferite, alcune in condizioni gravi, in seguito al crollo di una palazzina di 3 piani in costruzione a Washington. È accaduto durante una violenta tempesta

Gli Stati Uniti devono fare i conti con il crollo di un altro edificio, dopo quanto accaduto a Miami nei giorni scorsi. In questo caso però la causa è nota: una forte tempesta che ha investito la città di Washington e che ha fatto collassare un palazzo in costruzione, come confermato dai vigili del fuoco della capitale degli Usa, intervenuti sul luogo del disastro in una manciata di minuti per cercare eventuali dispersi e mettere l’area in sicurezza. Come riportato dai media locali, sarebbero rimaste ferite almeno cinque persone, una delle quali avrebbe trascorso ben un’ora e mezzo sotto macerie e detriti, prima di essere individuata e portata in salvo dai soccorritori.

Evacuate due case a seguito del crollo

L’edificio crollato, ubicato nel quartiere di Brightwood Park, era una struttura a tre piani, pertanto le operazioni di salvataggio della persona dispersa sono state tutt’altro che semplici: secondo quanto riportato dai vigili del fuoco anche le altre quattro persone, tutti operai al lavoro sulla palazzina, sono state portate in ospedale con lesioni di vario tipo definite dai medici da lievi a gravi. La zona del crollo è piuttosto conosciuta poichè ricca di attività commerciali e abitazioni: a seguito del crollo dell’edificio, che avrebbe dovuto ospitare diversi appartamenti nuovi, si è resa necessaria l’immediata evacuazione di altre due case ubicate accanto alla costruzione crollata.