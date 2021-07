Collassa buca sulla spiaggia con dentro un 18enne: rischia di morire ‘seppellito vivo’

Un ragazzo di 18 anni ha rischiato di morire seppellito sotto la sabbia dopo che alcuni amici lo avevano messo all’interno di una buca scavata sulla spiaggia

Lo hanno ‘sepolto’ per gioco in una buca scavata sulla spiagga ma improvvisamente quello che doveva essere un momento goliardico si è trasformato in un incubo quando la buca è

collassata trasformandosi in una voragine e inghiottendo un 18enne. Decine di persone hanno iniziato a scavare a mani nude sulla Fistral Beach di Newquay in Cornovaglia quando

ci si è resi conto di cosa fosse successo. I bagnanti hanno dato manforte ai soccorritori nelle operazioni di soccorso, utilizzando anche diverse tavole da surf e barelle

utilizzate per ‘fissare’ le pareti della enorme buca impedendo che crollasse ulteriormente. Non è stato facile raggiungere il ragazzo, portato via in ambulanza in ospedale dove

fortunatamente è stato dimesso non molto tempo dopo.

I vigili del fuoco intervenuti sulla scena hanno dichiarato che è stato “molto, molto fortunato”, perchè se la sabbia fosse franata ulteriormente sarebbe morto seppellito al di

sotto di essa. L’uomo è rimasto intrappolato intorno alle 17:15 e subito sono stati allertati i servizi di emergenza, oltre ai bagnini, agli uomini della guardia costiera,

intervenuti con vigili del fuoco, polizia e ambulanze, senza dimenticare i bagnanti. Tutti uniti hanno contribuito ad evitare che l’incidente potesse avere un epilogo tragico,

liberando anzitutto il suo viso dalla sabbia, dato che era stato seppellito in piedi e che dunque il volto è stata la prima parte del corpo ad essere raggiunta.

I vigili del fuoco: “È stato davvero molto fortunato”

Lee Beresford, della stazione dei vigili del fuoco della comunità di Newquay, ha affermato che gli è stato somministrato ossigeno e che il ragazzo era “scosso e preoccupato per

quello che sarebbe successo”. Gli hanno attaccato un respiratore nel caso la sabbia fosse crollata. “Poteva andare molto diversamente. Questo incident sottolinea l’importanza di

essere sempre consapevoli in spiaggia. Non scaveresti una buca di 6 piedi nel tuo giardino per infilartici dentro, quindi non farlo in spiaggia.”