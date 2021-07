Edificio crolla all’improvviso, macerie su un’auto: il buco ha la forma di una croce

Attimi di paura nella città americana di Buffalo dove un edificio in fase di ristrutturazione è improvvisamente crollato e un’enorme quantità di macerie è caduta su un veicolo fermo

Si è rischiato grosso tra Genesee e North Oak Street, nella cittadina di Buffali, Stati Uniti, dove un edificio è parzialmente crollato andando ad investire un veicolo

sottostante. È successo nella mattinata di venerdì come confermato dal commissario dei vigili del fuoco di Buffalo William Renaldo il quale ha spiegato che la richiesta di

soccorsi è arrivata intorno alle 10:45 per il crollo di un edificio commerciale di tre piani inserito nella lista di conservazione ed in fase di ristrutturazione per essere

riportato alle sue condizioni originali. Sembra che al momento del crollo, avvenuto in maniera del tutto improvvisa per ragion ial momento sconosciute, non si trovasse nessuno

al suo interno e non vi sarebbero notizie di feriti anche se un’ingente quantità di detriti e macerie sono piovute sopra ad un’auto, distruggendola. I professionisti che si

stanno occupando della sua ristrutturazione hanno spiegato che entro breve sarebbe stata presentata domanda per renderlo un edificio protetto, data la sua ragguardevole valenza

storica.

Un episodio simile nella stessa zona pochi anni fa

L’edificio accanto è stato evacuato e l’area è stata interdetta al traffico per diverse ore, così da consentire la rimozione di tutti i detriti caduti in strada ma non solo: dovrà probabilmente essere rimossa tutta la parte anteriore e tre piani. Un ingegnere determinerà se il resto sia strutturalmente sano nella speranza di poterlo salvare,

altrimenti bisognerà procedere con la demolizione totale. L’incidente è stato interamente ripreso da una telecamera di sorveglianza posizionata a poche decine di metri di

distanza e si può osservare nitidamente l’istante del crollo; la particolarità è che sulla facciata si forma un buco che, se osservato attentamente, ha la forma di una croce. Un

edificio nella stessa zona, al 435 di Ellicott Street, era parzialmente crollato nel dicembre 2019 e le autorità allora ordinarono una demolizione d’emergenza.