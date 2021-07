Aspetta la futura moglie sull’altare ma ha un malore e muore a pochi minuti dalle nozze

Volevano sposarsi prima che la malattia prendesse il sopravvento ma il 57enne è deceduto proprio mentre si trovava sull’altare, in attesa della futura moglie. La tragedia è avvenuta nel Regno Unito

Doveva essere il giorno più emozionante della loro vita ma si è trasformato in un dramma. È davvero drammatica la storia di Paul Wynn, un uomo di 57 anni che lo scorso venerdì si trovava all’altare in attesa dell’arrivo della moglie, per convolare a nozze con lei. Ma il matrimonio non è stato celebrato: l’uomo infatti era malato e le nozze erano state organizzate in tutta fretta dalla coppia, che stava insieme da più di 20 anni e che aveva 5 figli, proprio per battere sul tempo la malattia per concretizzare così il loro legame. Ma su quell’altare Paul è stato colpito da un malore improvviso che purtroppo gli è risultato fatale: il dramma è avvenuto nel municipio di Saltcoats, nell’Ayrshire, Scozia, mentre il figlio più grande stava accompagnando la futura sposa che di lì a breve avrebbe raggiunto il suo amato.

Il 57enne morto 8 giorni dopo la scoperta del tumore

I sanitari sono intervenuti immediatamente, mentre i presenti cercavano di rianimarlo ma nel giro di pochi minuti l’uomo è deceduto lasciando incredula e sconvolta la sua futura sposa. Il 57enne era malato di cancro in fase avanzata e la scoperta improvvisa del tumore li aveva spinti a organizzare in fretta e furia il matrimonio per fare una volta per tutte il grande passo prima che fosse troppo tardi. Nessuno però si aspettava che nel giro di otto giorni dalla scoperta del cancro l’uomo potesse perdere la vita. I medici, accertato che il tumore al pancreas si era esteso anche a polmoni e fegato, gli avevano dato poche settimane o mesi di vita. Alison Wynn, compagna dell’uomo, ha raccontato:

“Se avessi saputo che non avremmo avuto molto tempo, avrei cercato di organizzare il matrimonio prima, per l’inizio della settimana”. Appena arrivata al luogo delle nozze la donna si è accorta che qualcosa non andava dato che il 57enne era immobile, assente e non parlava. Pochi istanti dopo è caduto a terra e non si è più rialzato.