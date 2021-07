Furgone travolge una moto e la scaglia contro un cartellone pubblicitario: morto un 48enne

Un veicolo ha colpito una motocicletta sul fianco imprigionandola contro la struttura di un cartellone pubblicitario. Il conducente della due ruote è morto per le gravi ferite riportate

Stava viaggiando in sella alla sua moto quando è stato colpito in pieno da un furgone rimanendo schiacciato tra il veicolo ed il palo che sostiene un cartellone pubblicitario,

perdendo la vita a 48 anni. La vittima è un uomo che viveva nel Napoletano, deceduto sulla provinciale di collegamento tra i comuni di Dragoni ed Alife nella mattinata del 4

luglio. Aniello De Luca viaggiava su una motocicletta quando, per ragioni da chiarire, il mezzo lo ha colpito in pieno scaraventandolo con violenza contro la struttura che

sostiene il cartellone pubblicitario, finendo poi a terra dopo un impatto violentissimo. Sul posto sono rapidamente intervenuti i soccorsi e a lungo i sanitari hanno tentato di

rianimarlo sul posto ma le ferite erano troppo gravi e in pochi istanti De Luca è deceduto. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Piedimonte Matese, intervenuti sul

luogo del sinistro stradale, il 48enne era nato nella frazione “Polvica” di San Felice a Cancello ma risiedeva a Nola, in provincia di Napoli.

Nessuna telecamera di sorveglianza nel luogo dell’incidente

Le forze dell’ordine, che si sono occupate dei rilievi, dovranno accertare eventuali responsabilità. La moto della vittima sarebbe stata colpita su un lato per poi essere spinta

contro il palo. I soccorritori hanno trovato il mezzo seriamente danneggiato ancora incastrato tra la struttura ed il furgone. Si ipotizza che il veicolo possa essere uscito di

strada travolgento la due ruote quando era ormai fuori controllo. Ad allertare il 118 sono stati alcuni passanti che hanno assistito al drammatico incidente. Il conducente

dell’altro mezzo è stato identificato e sono stati avviati tutti gli accertamenti del caso per verificare che non viaggiasse sotto effetto di alcol o di sostanze stupefacenti.

La ricostruzione dell’incidente è complicata dal fatto che nella zona dello schianto non vi sarebbe alcuna telecamera di sorveglianza.