Traditi da un bacio: l’errore ‘fatale’ che incastra una coppia di rapinatori-fidanzati

Si sono scambiati un’effusione poco prima di una rapina (andata male). Un errore costato caro ad una coppia di malviventi, identificati e arrestati dalla polizia di Genova

È bastato un bacio scambiato nel momento sbagliato per consentire alla polizia di individuarli e arrestarli. La vicenda arrivas da Genova dove due persone hanno tentato di rapinare una farmacia ma non solo il colpo non è andato a segno, per i due malviventi non sono mancate conseguenze penali. A quanto pare i rapinatori erano una coppia, ignara del fatto che una telecamera di sorveglianza li filmasse poco prima di entrare in azione. E in quel filmato, nitido e a colori, è possibile vederli scambiarsi un’effusione, un bacio, elemento chiave che nelle ore successive al tentativo di rapina consentirà alle forze dell’ordine di identificarli rapidamente. I militari infatti sono riusciti a ricostruire nel dettaglio i loro spostamenti prima del colpo risalendo alla loro identità e arrestandoli.

La ricostruzione dei fatti

I fatti sono avvenuti il 6 giugno quando un uomo armato di pistola si è introdotto nei locali de Il Girasole, parafarmacia locale, minacciando la commessa e facendosi consegnare il denaro. Ma non è andata come sperava perchè la donna gli ha spruzzato una bomboletta di deodorante in faccia costringendolo a fuggire. Le indagini sono state immediatamente avviate dal personale della squadra mobile di Genova e hanno potuto vedere nel dettaglio i preparativi dell’uomo e della complice-compagna prima della rapina. Prima di allontanarsi il malvivente ha dato alla donna un bacio e in quell’istante i loro volti sono risultati ben vibili all’occhio della telecamera. Grazie a questo errore non solo la rapina è andata male ma sono stati anche scoperti e portati rispettivamente al carcere di Marassi lui e a quello di Pontedecimo lei.