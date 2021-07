Kate Middleton in auto isolamento dopo essere entrata in contatto con un caso Covid

La moglie del principe William non ha alcun sintomo, ma è in quarantena dopo essere entrata in contatto con un caso Covid.

Kate Middleton si è auto isolata, dal momento che è entrata in contatto con un caso Covid nei giorni scorsi. Il contatto dovrebbe essere avvenuto durante il torneo di tennis di Wimbledon, a cui Kate ha assistito il 2 luglio.

Questo il comunicato ufficiale di Kensington Palace sulla situazione: “Sua Altezza Reale non ha al momento alcun sintomo, ma sta seguendo tutte le linee guida del governo e si auto isola a casa”.

Kate Middleton è stata allertata venerdì pomeriggio su questa situazione e da allora è iniziato per lei l’isolamento. La moglie del principe William non potrà prendere parte ai suoi impegni di questi giorni, come l’evento dedicato agli eroi del servizio sanitario nazionale nel giorno del 73esimo anniversario.

La Middleton ha ricevuto tutte e due le dosi di vaccino e la scorsa settimana ha eseguito due tamponi (entrambi negativi) prima di recarsi allo stadio di Wembley per assistere alla partita di calcio tra Inghilterra e Germania. Il contatto con un caso Covid, invece, sarebbe avvenuto lo scorso 2 luglio a Wimbledon.

La Middleton, infatti, ha una grande passione per il tennis ed è apparsa raggiante durante l’evento.

L’auto isolamento della duchessa di Cambridge dovrebbe durare dieci giorni.