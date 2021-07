Non si vaccina per paura degli effetti collaterali: contagiata dalla variante Delta, muore a 45 anni

Una donna, madre di due figli, è deceduta dopo essere stata contagiata dalla variante Delta del Covid. Non si era fatta il vaccino per paura degli effetti collaterali

Aveva “paura degli effetti collaterali” del vaccino anti Covid e per questo lo aveva rifiutato. Ma in questo modo è rimasta completamente esposta al virus e nel mese di giugno è stata contagiata dalla variante Delta che ne ha provocato la morte. La vittima è una donna di 45 anni, residente a Kansas City, scomparsa il 9 giugno dopo aver perso la sua battaglia contro il Covid che ha contratto dopo che uno dei suoi due figli si era infettato a scuola. Tricia Jones ed il marito si sono dunque ammalati ma le condizioni della 45enne hanno continuato a peggiorare fino a quando il suo cuore ha smesso di battere. È stata la madre, Deborah Carmichael, a raccontare ai media locali che la figlia, dopo aver sentito “un sacco di storie dell’orrore” era molto preoccupata all’idea dei possibili effetti collaterali successivi alla dose del vaccino. “Non avrei mai pensato di perdere mia figlia a 45 anni” ha raccontato la donna, straziata dal dolore.

Il racconto della madre della vittima

Gli Stati Uniti sono uno tra i Paesi che hanno somministrato il maggior numero di dosi al mondo ed il 66% degli adulti ha già ricevuto almeno una dose di vaccino. Ma in alcuni stati conservatori come il Missouri nel quale la Jones viveva, questa percentuale è decisamente più bassa e si riscontra un maggior livello di esitazione da parte dei cittadini.

La madre di Tricia ha raccontato che la figlia si è resa conto del suo errore soltanto dopo essere stata contagiata dal ceppo Delta: “Dopo che ha preso il virus mi disse: “Mamma avevi ragione, riguardo al vaccino, alle mascherine, alla diligenza e tutto il resto”. “Non voglio avere ragione. – ha risposto la madre in quell’occasione – Voglio che tu stia bene. Questo è tutto ciò che conta”.

Adriana, la figlia di Jones, ha detto: “spero che nessun altro passi attraverso quello che abbiamo passato noi… Soprattutto con la variante”. Herb Kuhn, presidente e CEO della Missouri Hospital Association ha dichiarato in una nota che “sfortunatamente, l’arrivo della variante Delta nel Missouri sta guidando la trasmissione del virus e sta causando un aumento delle malattie e dei ricoveri ospedalieri tra una popolazione più giovane e tra i non vaccinati”.