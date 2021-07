Auto investe un 16enne in bici di notte: scagliato a 5 metri di distanza, è morto

Tremendo incidente stradale in Texas: un adolescente è morto dopo essere stato investito da un’auto su una strada buia. La bici è rimasta ‘incastrata’ nel veicolo

Investito su una strada buia e ucciso a soli 16 anni. È morto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta un adolescente che lunedì sera stava viaggiando su una strada della città americana di Magnolia quando, intorno alle 22, un’auto lo ha colpito in pieno scagliandolo a terra. È stato l’automobilista a lanciare per primo la richiesta di aiuto chiamando il 911 per segnalare di aver investito qualcuno in bici sul Magnolia Boulevard vicino a David Lane ma di non essere riuscito a trovare la vittima. Una volta giunti sul posto i soccorritori hanno trovato il corpo del 16enne a diversi metri di distanza dalla strada mentre la sua bicicletta era ancora attaccata alla parte anteriore dell’auto. La polizia ha sottolineato che la strada non ha una corsia riservata alle bici e che l’adolescente indossava abiti scuri oltre ad essere sprovvisto di luci o catarifrangenti sulla bici.

Il 16enne è morto sul colpo

Il tratto sul quale stava viaggiando inoltre aveva un’illuminazione scarsa e un limite di velocità di 55 miglia orarie. Un insieme di fattori che, tutti insieme, avrebbero impedito all’automobilista di vedere in tempo il ciclista e quindi di evitare l’impatto. L’adolescente, la cui identità non è stata al momento resa nota, è stato dicharato morto sul posto. Non è chiaro al momento se l’automobilista verrà o meno accusato in quanto sarà compito degli agenti di polizia capire con esattezza la dinamica del sinistro.