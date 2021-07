Banca deposita per sbaglio 50 miliardi sul conto corrente di una famiglia

Stavano facendo un controllo di routine sul conto corrente quando hanno notato che la banca aveva depositato l’incredibile somma di 50 miliardi di dollari

Per quattro giorni Darren James e la sua famiglia sono stati multimiliardari dopo un clamoroso errore della banca che ha depositato accidentalmente sul loro conto una cifra spropositata. L’agente immobiliare di Baton Rouge, in Louisiana, e la moglie, stavano effettuando un controllo di routine sul loro conto corrente aperto presso la Chase Bank quando hanno notato che erano stati erroneamente depositati ben 50 miliardi di dollari. “Non è come aggiungere o togliere uno o due zeri, qualcuno deve proprio essersi addormentato sulla tastiera”, ha scherzato James. “Ero sicuramente eccitato, sono rimasto sorpreso di come una cifra simile fosse finita sul mio conto e mi sono chiesto – ha aggiunto con ironia – se ci fosse uno zio ricco che mi avesse lasciato un dono”.

La banca ha corretto l’errore pochi giorni dopo

Ma, non senza delusione, non ci è voluto molto tempo per capire che non si trattava di un’eredità ma del clamoroso ed insolito errore della banca. La Chase Bank ha riportato il conto della famiglia al suo saldo corretto martedì. “Stiamo ancora cercando di capire cosa sia successo, perché sia successo ma sappiamo che non siamo gli unici a cui è successo”, ha detto alla CNN. “La preoccupazione principale era legata al rischio che il mio conto fosse stato compromesso. Non abbiamo sentito nulla da nessuno“. Interpellata dalla CNN, la banca ha riconosciuto l’errore: “Abbiamo avuto un problema tecnico un paio di settimane fa che ha avuto un impatto su un numero limitato di account. Il problema è stato risolto il giorno dopo e tutti i conti mostrano saldi corretti”, ha dichiarato la portavoce di Chase Bank Amy Bonitatibus. Utilizzare denaro depositato per errore sul proprio conto è reato, ma James ha detto di non aver mai pensato di spenderli: “L’onestà e il buon carattere morale sono subito entrati in gioco, non possiamo farci niente con i soldi. Non li ho guadagnati, non sta a noi spenderli”.