Boom di turisti sull’isola hawaiana, il sindaco alle compagnie aeree: “Imbarcate meno persone”

L’isola di Maui sta facendo i conti con un’impennata di turisti dovuta alla riduzione delle restrizioni anti Covid in Usa, ma non è pronta ad accoglierli tutti. Il sindaco ha rivolto una supplica alle compagnie aeree

Talmente tanti turisti da chiedere espressamente alle compagnie aeree di farne arrivare di meno. È quanto sta accadendo sull’isola hawaiana di Maui, letteralmente invasa dai

turisti negli ultimi mesi al punto da spingere il sindaco di supplicare le compagnie che coprono le tratte verso questa splendida destinazione di ridurre il numero dei

passeggeri qui diretti. I residenti hanno potuto godere dell’isola, tutta per loro, per quasi un anno a causa delle restrizioni legate alla pandemia di Coronavirus e al blocco

dei voli; ma negli ultimi mesi la situazione è radicalmente cambiata e i visitatori hanno ripreso a raggiungere Maui in quantità superiore a quanto previsto con il risultato di

strade congestionate, spiagge e ristoranti affollati e, per i residenti, una sostanziale invivibilità.

Ma sull’isola vi sono ancora difficoltà nel reperimento di lavoratori e quindi si sta operando a capacità limitata, faticando a tenere il passo degli Stati Uniti dove invece si

sta tornando ad una sostanziale normalità. Da qui l’idea dei funzionari di Maui di lanciare un insolito appello alle compagnie aeree: “Per favore, non portate così tante persone

sulla nostra isola”. Il sindaco Michael Victorino ha spiegato che “non abbiamo l’autorità per interrompere i flussi ma stiamo chiedendo un aiuto”. Se da un lato alle Hawaii

restano in vigore restrizioni stringenti che il governatore non intende revocare fino a quando il 70% della popolazione non sarà vaccinato, dall’altro dato che gli altri stati

hanno allentato le proprie restrizioni, queste isole stanno diventando una meta attraente per molti, dato che altre destinazioni non sono al momento ancora raggiungibili.

215mila turisti nel solo mese di maggio 2021

I ristoranti operano al 50% della capacità e non riescono a gestire questo enorme flusso di turisti: l’Autorità per il turismo delle Hawaii ha dichiarato che 215.148 visitatori sono arrivati ??sull’isola a maggio rispetto a solo 1.054 durante lo stesso mese dell’anno scorso, quando il turismo si è quasi fermato tra i timori di COVID-19 e l’obbligo delle Hawaii di mettere in quarantena i viaggiatori all’arrivo. Numeri non lontani da quelli di maggio 2019, quando sono arrivati ??251.665 visitatori. Ma che oggi risultano più difficoltosi, rispetto a due anni fa, da gestire.