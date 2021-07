Italia-Spagna, Bonucci bloccato da una steward durante i festeggiamenti – VIDEO

Leonardo Bonucci è stato scambiato per un invasore di campo da una steward durante i festeggiamenti al termine di Italia-Spagna. Il video è diventato subito virale.

L’Italia è approdata in finale degli Europei per la quarta volta nella sua storia, sconfiggendo ai rigori la Spagna dopo che il match era terminato per 1-1. Grandissimo l’entusiasmo dei giocatori azzurri dopo il rigore decisivo realizzato da Jorginho. Ma a far sorridere è stato un singolare episodio che ha visto protagonista il forte difensore della Juventus Leonardo Bonucci.

Cosa è successo? Il difensore italiano è andato a esultare al termine del match sotto la curva piena di tifosi azzurri. Ma quando dopo qualche secondo si è girato per tornare verso il campo e riprendere i festeggiamenti con i compagni, una steward dello stadio di Wembley lo ha scambiato per un tifoso che voleva fare invasione e lo ha bloccato.

Bonucci scambiato da una steward per un invasione di campo. Il video è diventato virale sui social

L’incomprensione fra Leonardo Bonucci e la steward è durata solo pochi secondi. L’equivoco fra i due è stato subito risolto e giocatore e steward si sono abbracciati, con il difensore che si è fatto anche una grande risata prima di tornare a festeggiare insieme ai suoi compagni.

Ecco il video del simpatico fuori programma fra la steward e Leonardo Bonucci: