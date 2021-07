Arrestato stalker che perseguitava l’ex compagna: “Adesso sei a tuo agio con il peruviano idraulico”

Il nobile Federico Falletti di Villafalletto accusato di stalking, estorsione e furto ai danni dell’ex compagna. Ora è in carcere a Rebibbia.

Il 46enne Federico Falletti di Villafalletto è stato arrestato con l’accusa di stalking, estorsione, furto aggravato e di indebito di utilizzo delle carte di credito. L’uomo non ha accettato la fine della relazione con l’ex compagna e ha iniziato a perseguitarla ininterrottamente per oltre 90 giorni.

L’uomo è un nobile e ha accusato la donna di aver fatto finire la loro relazione a causa di uno straniero che esercitava un umile mestiere. Queste le parole dell’uomo in una mail rivolta alla donna: “Adesso sei a tuo agio con il peruviano idraulico”.

Le accuse ai danni dell’uomo sono state date dal pm Eleonora Fini. Ora Federico Falletti è rinchiuso nel carcere di Rebibbia.

Le azioni dell’uomo contro la donna sono iniziate con email ingiuriose, lettere d’amore, mazzi di fiori e appostamenti sotto casa. Ma l’uomo non si è arreso e il tutto è proseguito con il furto dell’auto dell’ex compagna, del motorino e della carta di credito. Infine, la minaccia: “Ti do’ fuoco alla casa”.

Dopo questa minaccia, la donna, spaventata, ha ceduto al ricatto. L’uomo ha preteso che lei gli ricaricasse una PostePay con 500 euro, altrimenti le avrebbe incendiato casa.

Queste le parole del magistrato che ha arrestato il nobile: “Il carattere seriale e di gravità sempre crescente delle condotte perpetrate dall’uomo, induce a ritenere che vi sia il fondato pericolo che, in futuro, tali condotte, se non interrotte, si potrebbero ripetere in forme anche più gravi”.