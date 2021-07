Auto esce di strada e fa un volo nel vuoto di oltre 30 metri: un automobilista è morto

Un uomo è morto sul colpo dopo che il veicolo sul quale viaggiava è finito nel bosco che costeggia la strada dopo un volo di decine di metri. Operazioni di recupero difficoltose

Un volo di oltre 30 metri che gli è costato la vita. Sono le conseguenze di un drammatico incidente mortale avvenuto nella notte tra il 7 e l’8 luglio a Sesta Godano, piccolo comune di poco più di 1300 abitanti in provincia della Spezia, Liguria. Secondo una prima ricostruzione dei fatti un veicolo sarebbe improvvisamente finito fuori strada precipitando per decine di metri nel bosco che si trova appena sotto la carreggiata e il conducente del mezzo, unica persona che si trovava a bordo dell’auto, sarebbe morto sul corlpo. Quando vigili del fuoco e soccorritori sono arrivati sul posto, infatti, l’automobilista era già deceduto e non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

La ricostruzione dei fatti

I pompieri di Brugnato, intervenuti con un’autopompa serbatoio, un mezzo fuoristrada e ben cinque unità operative, hanno accertato che il mezzo ha fatto un volo di oltre 30 metri accertando inoltre che non vi fossero altre persone nell’auto o rimaste coinvolte nel sinistro stradale. Il 118 ha inviato un mezzo della Croce Rossa di Sesta Godano e un’automedica Delta 3 proveniente da Brugnato. Con loro anche i carabinieri della stazione di Varese Ligurie che si sono occupati di effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell’accaduto. I vigili del fuoco hanno, non senza difficoltà, recuperato il corpo della vittima ed il veicolo.