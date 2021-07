Sfiorato da un fulmine mentre getta la spazzatura: il video dell’uomo ‘miracolato’ è virale

Una telecamera di videosorveglianza ha ripreso una scarica elettrica caduta a terra a pochi metri da un uomo che stava buttando i rifiuti davanti a casa.

Letteralmente sfiorato da un fulmine che lo avrebbe quasi certamente ucciso. Può definirsi un miracolato un uomo di Springfield, negli Stati Uniti, che mentre stava semplicemente buttando la spazzatura fuori casa è stato quasi colpito in pieno da una scarica elettrica caduta a terra. L’intero incredibile episodio è stato ripreso in un filmato catturato da una telecamera di sorveglianza del parcheggio della sua abitazione ed il video, caricato sui social, è diventato rapidamente virale diffondendosi tra le pagine social degli appassionati di meteorologia e di fenomeni meteo ‘estremi’. Si può osservare l’uomo intento a trasportare il bidone contenente i rifiuti a pochi metri dalla sua abitazione. Ma quando si avvicina alla sua auto il fulmine cade a terra, colpendo con tutta probabilità uno degli alberi alle sue spalle, provocando una ‘scintilla infuocata’ accompagnata da uno scoppio secco.

Subito dopo aver sentito il forte rumore l’uomo, terrorizzato, ha abbandonato il bidone della spazzatura ed è corso rapidamente in casa per ripararsi. L’episodio è avvenuto martedì scorso e fortunatamente l’uomo, a parte il grande spavento, non ha riportato alcuna conseguenza fisica. Ma nell’osservare il video della scarica elettrica caduta a terra si sarà certamente reso conto dell’incredibile fortuna che ha avuto.

CLOSE CALL: Springfield man was almost struck by lightning while taking in his trash barrel Tuesday (via Tyler Brandon) pic.twitter.com/gNOA7AFTGA

— Mike Saccone (@mikesacconetv) July 7, 2021