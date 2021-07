Aereo da paracadutismo si schianta durante il decollo: “Potrebbero essere morti tutti”

Un velivolo con a bordo otto paracadutisti e il pilota è rimasto coinvolto in un incidente in fase di decollo. Si teme che il numero delle vittime sia elevato

Diverse persone sono morte dopo che un aereo da paracadutismo che trasportava con otto passeggeri e il pilota a bordo si è schiantato fuori Örebro, nella Svezia centrale. Il piccolo aereo a elica si è schiantato vicino all’aeroporto della cittadina, a circa 160 chilometri a ovest di Stoccolma, secondo quanto riportato dal Joint Rescue Coordination Center (JRCC) svedese. Le cause dell’incidente non sono al momento non sono note. Secondo quanto ricostruito dai media locali l’incidente sarebbe avvenuto in fase di decollo: sul velivolo c’erano, oltre al pilota, otto paracadutisti che di lì a breve si sarebbero dovuti lanciare. I soccorritori hanno localizzato l’aereo lungo una delle piste, ha detto all’AFP Carl-Johan Linde, portavoce dell’Autorità marittima svedese che sovrintende al JRCC.

La ricostruzione dell’incidente

Lars Hedelin, portavoce della polizia della regione di Bergslagen, ha parlato di “molteplici” morti. Sebbene non abbia fornito una cifra specifica, ha affermato che una persona era stata portata in ospedale con gravi ferite ma si teme che gli altri occupanti non ce l’abbiano fatta e che quindi vi possano essere otto vittime. Nel 2019, nove persone sono morte in un incidente similare quando un aereo che trasportava paracadutisti si è schiantato fuori dalla città di Umeå, nel nord-est della Svezia.