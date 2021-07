L’hotel svizzero (a 2000 metri) sommerso dalla neve in luglio: l’immagine scatena il web

Mentre in Italia si boccheggia per il caldo, con le temperature che superano i 30 gradi un po’ in tutte le regioni, ci sono luoghi molto vicini al nostro Paese che invece continuano ad avere temperature molto basse.

Ha suscitato molta curiosità la foto pubblicata da un utente sulla piattaforma social Reddit, dove viene inquadrato un Hotel svizzero sommerso dalla neve. Come si legge nell’immagine, la ripresa è di ieri, giovedì 8 luglio, alle ore 19:56.

Il luogo in questione è l’Hotel Grimsel Passhöhe, che si trova sul Passo del Grimsel, un valico alpino della Svizzera alto 2.165 metri. Una delle località più vicine è Oberwald, una frazione di circa 300 abitanti del comune svizzero di Obergoms.

Non è certo un caso se la frazione di Oberwald ospita una stazione sciistica specializzata nello sci nordico, che ha ospitato in passato anche i Campionati svizzeri di sci di fondo.

In Svizzera un’estate “straordinariamente fredda”

L’altezza è davvero notevole, ed è per questo che non può stupire che anche in questo periodo si verifichino delle nevicate come quella che si vede nella foto.

Un utente svizzero ha replicato al post, chiarendo ancora meglio l’attuale situazione metereologica in Svizzera. “Stiamo vivendo un’estate straordinariamente fredda in Svizzera, con molte precipitazioni e temperature molto al di sotto della media – scrive l’utente – Ieri gran parte del Paese è stata inondata da forti piogge e ha nevicato fino a 2000 metri, cosa che non accade molto spesso a luglio”.

Alcuni utenti spagnoli hanno commentato riportando la loro esperienza, diametralmente opposta: “Qui sono 46 gradi”, scrive un utente.