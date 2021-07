Triplice omicidio su un campo da golf: ucciso anche un giocatore professionista, caccia al killer

Si cerca da ore l’assassino di tre uomini, uno dei quali è un giocatore di golf professionista, trovati senza vita nel terreno di un country club statunitense

La polizia sta cercando di scoprire chi abbia ucciso tre uomini, incluso il giocatore professionista di golf Gene Siller, i cui corpi sono stati trovati nel terreno di un country club nell’area di Atlanta. La polizia della contea di Cobb ha risposto a una segnalazione di una persona uccisa intorno alle 14:20 di sabato e ha trovato Siller vicino al green della decima buca del Pinetree Country Club a Kennesaw, dove lavorava, secondo quanto riferito in un comunicato stampa rilasciato dal Dipartimento di polizia. Siller era direttore del campo da golf di Pinetree e gli investigatori avrebbero riscontrato, dopo che i sanitari lo hanno dichiarato morto sul posto, una probabile ferita da arma da fuoco alla testa. Il sospetto sarebbe arrivato a bordo di un pick-up Ram 3500 bianco per poi sparare a Siller, 41 anni, e fuggire. La polizia ha scoperto il veicolo ancora sul prato e ha trovato i corpi di due uomini nel pianale del camion: entrambe le vittime avrebbero, come Siller, evidenti ferite da arma da fuoco. Uno degli uomini è stato identificato come Paul Pierson, il proprietario registrato del Ram 3500, ma l’altra vittima deve ancora essere identificata. Si cerca invece l’omicida, al momento non identificato. Gli investigatori hanno detto alla CNN che stanno chiedendo ai residenti di controllare il video delle loro telecamere di sorveglianza per raccogliere eventuali ulteriori indizi.

Allertati del triplice omicidio anche gli studenti della vicina università

Gli studenti della Kennesaw State University, il cui campus si trova nelle vicinanze del country club, hanno ricevuto un avviso sull’incidente dall’account Twitter dell’Emergency Management dell’università. Più tardi, sabato, è stato detto loro di riprendere le normali attività perché “Al momento non è indicata alcuna minaccia credibile per il campus”. La Georgia State Golf Association ha espresso le sue condoglianze per la morte di Siller. “Tutti noi del GSGA siamo profondamente rattristati dai tragici eventi che si sono verificati al Pinetree CC. I nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia e gli amici di Gene Siller”, ha twittato l’associazione. Siller lascia una moglie e due figli, di 6 e 7 anni. La famiglia di Siller ha creato una pagina GoFundMe per un sostegno finanziario in supporto di moglie e figli.