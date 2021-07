Giovane coppia di 27 e 29 anni trovata morta in mare: forse precipitati dalla scogliera

Due fidanzati sono morti in provincia di Otranto dove si trovavano in vacanza. Tra le ipotesi la possibilità che siano caduti dalla scogliera o che uno abbia cercato di salvare l’altra perdendo a sua volta la vita

La dinamica dell’incidente è ancora tutta da ricostruire ma si teme che due fidanzati di 27 e 29 anni, deceduti sotto l’alta scogliera della Baia dei Turchi di Otranto, nel Leccese, possano essere precipitati da una certa altezza. La coppia risiedeva a Cerignola, nel Foggiano e si trovava al mare per trascorrere qualche giorno di vacanza: i loro corpi senza vita sono stati trovati in una delle insenature più emozionanti e suggestive del Salento. Qui sono intervenuti, non appena hanno ricevuto la segnalazione, gli uomini della Capitaneria di Porto insieme ai Carabinieri, che hanno cintato l’area ed effettuato tutti i rilievi mentre i sanitari del 118 si sono occupati del trasporto dei cadaveri.

Facevano parte di una comitiva di 6 persone

Secondo una prima ipotesi i due fidanzati potrebbero essere precipitati dalla scogliera, magari a causa di un movimento brusco o scivolando mentre stavano per tuffarsi. Ma non si esclude la possibilità che uno dei due abbia cercato di salvare l’altra dalle forti correnti, perdendo a sua volta la vita. In quest’area di mare perse la vita, nel 2013, una bambina di 10 anni proprio a causa delle correnti intense mentre pochi giorni fa è rimasta ferita gravemente una donna, 60enne di Sondrio, scivolata dopo aver fatto un passo falso durante un’escursione che stava facendo insieme al marito. Gli agenti hanno ascoltato i ragazzi della comitiva della quale facevano parte: erano in sei in tutto, sconvolti per un epilogo tanto improvviso quanto drammatico.