Spaventoso schianto tra una Citroen e una Peugeot sulla provinciale: morto un 27enne, 5 feriti

Cinque ragazzi sono rimasti feriti e imprigionati tra le lamiere dell’auto in seguito ad un grave incidente avvenuto nel Salento. Una sesta persona, conducente del secondo veicolo, è deceduta

Tremendo incidente stradale quello avvenuto in Salento nella notte tra venerdì e sabato. Con un bilancio decisamente drammatico, un morto e ben cinque feriti in seguito allo schianto avvenuto sulla strada provinciale nel tratto compreso tra i comuni di Martano e Otranto. Come riportato da Ansa e dai quotidiani locali a perdere la vita nel terribile schianto è stato un 27enne residente a Melendugno: si chiamava Giuseppe Mazzeo e stava, come ricostruito dalle autorità, guidando una Citroen C3 quando, per ragioni ancora da chiarire ed in corso di accertamento, è andata a scontrarsi con una PEugeot 308. L’impatto è avvenuto nei pressi dello svincolo per Carpignano e sulla seconda auto viaggiavano cinque ragazzi, rimasti tutti feriti e alcuni dei quali in condizioni più serie.

Dinamica dell’incidente: avviate le indagini

Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i vigili del fuoco che hanno dovuto utilizzare addirittura una gru per poter estrarre i ragazzi rimasti imprigionati tra le lamiere dell’auto. I sanitari hanno constatato il decesso del 27enne mentre gli altri cinque ragazzi sono stati trasportati da altrettante ambulanze nel vicino ospedale di Scorrano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per effettuare tutti i necessari rilievi ed avviare le indagini che consentano di accertare la dinamica dell’incidente.