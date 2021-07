Violenza domestica, due casi in 24 ore nella stessa città: insulti e minacce contro le compagne

La polizia ha evitato il peggio intervenendo in due abitazioni nella stessa zona in meno di 24 ore per due casi di violenza domestica con vittime altrettanti donne

Due casi di violenza domestica nella stessa città e nell’arco di una manciata di ore. E aventi per responsabili due persone che hanno quasi la stessa età, ovvero 44 e 40 anni. È accaduto a Bari dove gli agenti sono dovuti intervenire prima in un’abitazione di Carbonara dove una discussione tra una coppia in fase di separazione è degenerata a causa dell’uomo. La lite, a quanto pare l’ultima di una lunga serie, è iniziata per motivi di gelosia e sarebbe sfociata in vere e proprie minacce di morte nei confronti della moglie, la quale però ha deciso di agire immediatamente segnalando il tutto alle forze dell’ordine, intervenute prontamente per denunciare l’uomo all’Autorità Giudiziaria con le accuse di minacce aggravate e maltrattamenti in famiglia.

Un 40enne allontanato dall’abitazione che condivideva con la compagna

Non erano passate nemmeno 24 ore quando a poca distanza, a Palese, è iniziata un’altra lite familiare tra un 40enne e la compagna 35enne, la quale ha ricevuto una fitta serie di insulti accompagnati da pesanti minacce e violenze. Anche in questo caso è stata la Polizia a metter fine all’episodio di violenza domestica intervenendo prima che la situazione degenerasse ed interrompendo la lite. Per il 40enne ci sono state conseguenze serie: è stato infatti deferito in stato di libertà per poi essere allontanato dall’abitazione che condivideva con la compagna.