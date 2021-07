Intera comitiva di 15 studentesse italiane positiva al Covid dopo il rientro dalla Spagna

Un intero gruppo di giovani contagiato dal Coronavirus dopo una vacanza in Spagna: si tratta di una comitiva di Rosolini, nel Siracusano. Indagini per capire se si tratti della variante Delta

Si erano regalate una vacanza di gruppo in Spagna per rigenerarsi e divertirsi insieme. Ma al loro rientro in Italia un’intera comitiva composta da 15 ragazze, tutte studentesse residenti nel comune di Rosolini, in provincia di Siracusa, è risultata positiva al Covid. Secondo quanto appreso le giovani si erano vaccinate e avevano ottenuto il green pass per poter raggiungere la penisola iberica, dove avrebbero rispettato le norme di contenimento della pandemia ovvero distanziamento e utilizzo della mascherina. La scoperta del contagio di gruppo è arrivata subito dopo il loro rientro in Italia, quando a seguito di un tampone è emersa la positività delle giovani che sarebbero asintomatiche.

Tamponi processati per accertare se abbiano contratto la variante Delta

Per tale ragione è immediatamente scattato l’isolamento domiciliare mentre gli esperti del laboratorio del Policlinico universitario di Catania hanno ricevuto i tamponi e dovranno occuparsi di processarli allo scopo di eseguirne il sequenziamento. Questo allo scopo di accertare se il gruppo di ragazze abbia contratto la versione originaria del Covid oppure, come sempre più spesso sta accadendo, una delle varianti, come ad esempio la Delta che di giorno in giorno va diffondendosi sempre più anche in Italia, con quattro regioni (tra le quali la Sardegna) nelle quali è al momento la mutazione prevalente.