Terribile schianto frontale a pochi giorni dalle nozze: Diego è morto a 33 anni

Lavorava in un bar, aveva una figlia piccola e a breve si sarebbe dovuto sposare. Ma un terribile incidente stradale se lo è portato via, la vittima si chiamava Diego Piccolo

Tempo pochi giorni sarebbe dovuto convolare a nozze con l’amore della sua vita ma purtroppo un grave incidente se lo è portato via a soli 33 anni e lasciando sola una bimba piccola. La vittima si chiamava Diego Piccolo, viveva a Macerata Campania, ed è rimasto coinvolto in un drammatico schianto frontale che ha coinvolto diversi veicoli, provocando anche tre feriti, tutte bambine di età compresa tra 10 e 15 anni. L’incidente è avvenuto sulla strada statale 87 nota anche come l’ex Sannitica: qui il 33enne originario di Marcianise, all’altezza dello svincolo per Caivano ubicato sul confine tra le province di Caserta e Napoli, si è scontrato frontalmente contro un’Alfa Mito proveniente dalla direzione opposta. Piccolo si trovava a bordo di una Smart Four Four e al momento le ragioni e la dinamica dello schianto non sono ancora del tutto chiare e occorreranno ulteriori indagini per ricostruire nel dettaglio l’accaduto.

Grande dolore e tristezza nel casertano per la sua scomparsa

Ciò che è certo è stata la violenza dell’impatto che ha provocato la morte all’istante del 33enne. Si è poi verificato un ulteriore incidente quando una terza vettura è andata a scontrarsi con le prime due auto incidentate. Sul posto oltre ai soccorritori del 118, sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri che hanno effettuato tutti i necessari rilievi. Piccolo era, come si apprende, in procinto di convolare a nozze e dopo il matrimonio si sarebbe dovuto trasferire nella nuova casa con la famiglia dopo le nozze. La sua scomparsa ha sconvolto l’intera comunità del comune del casertano dove in tanti lo conoscevano a gli erano amici.