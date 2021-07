Vacanze fatali: turista colta da malore in spiaggia, è deceduta tra i bagnanti

I soccorsi sono stati tempestivi ma una 62enne lombarda è morta in spiaggia campana dopo essere stata colpita da un malore improvviso mentre nuotava

Stava nuotando a poca distanza dalla spiaggia La Gavitella di Praiano quando avrebbe accusato un malore che, in pochi istanti ne avrebbe provocato la morte. I soccorritori sono intervenuti prontamente su segnalazione di alcuni bagnanti ma nulla hanno potuto fare per tenere in vita la 62enne residente a Monza, in Lombardia e che si trovava in Campania per una vacanza. Sul posto è intervenuto anche l’elicottero del 118, giunto a terra intorno alle 10.30 della mattina dell’11 luglio per poter trasportare d’urgenza la donna in ospedale. I primi soccorrerla sono state le persone a lei più vicine che l’hanno estratta dall’acqua portandola sull’arenile. Oltre ai soccorritori del 118 sono intervenuti anche gli uomini della Guardia Costiera di Positano-Amalfi e un gommone della Croce Bianca di Amalfi.

Il cordoglio delle istituzioni

La 62enne infatti si trovava su una spiaggia raggiungibile esclusivamente a piedi percorrendo una serie di scalini e peranto non è stato possibile intervenire via terra con l’ambulanza. Con la donna era presente anche il marito il quale, non appena è stato avvisato del malore che l’aveva colpita è corso da lei. Le istituzioni sono intervenute esprimendo il loro cordoglio per l’improvvisa scomparsa della turista lombarda, una perdita che ha lasciato sconvolte due comunità, quella di Praiano, dove si trova la spiagga, a Monza, dove la donna abitava.