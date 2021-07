Italia-Inghilterra, festeggiamenti funestati: ci sono almeno due morti

Due tragiche notizie hanno sconvolto il nostro Paese. Sono almeno due i morti avvenuti nel corso dei festeggiamenti dopo Italia-Inghilterra.

Dopo la vittoria dell’Italia sull’Inghilterra a Wembley nella finale degli Europei di calcio è scoppiata la gioia in tutto il Paese. Purtroppo, come spesso accade in queste occasioni, alle immagini di festa si contrappongono notizie spiacevoli e tragiche.

A Venezia è stato ritrovato un corpo che galleggiava in acqua, in un rio vicino a Campo San Polo. Il cadavere non ancora è stato identificato, ma appartiene a un uomo di mezza età, che indossava un costume da bagno. Sul posto sono intervenuti il personale sanitario e gli agenti di polizia. Il corpo non presentava segni di violenza, e sarà disposta l’autopsia per capire come sia morto l’uomo. Non si esclude il decesso possa essere legato ai festeggiamenti per la vittoria italiana agli Europei di calcio.

Festeggiamenti dopo Italia-Inghilterra: due notizie tragiche sconvolgono il nostro Paese

Assurdo, invece, ciò che è successo a San Severo, in provincia di Foggia. Un uomo è stato ucciso nel corso dei caroselli per il successo dell’Italia. L’uomo stava guidando uno scooter ed era in compagnia del nipotino di 6 anni. La vittima è stata raggiunta da almeno cinque colpi di arma da fuoco.

Dopo i colpi, l’uomo ha perso il controllo del mezzo. Trasportato d’urgenza presso l’ospedale Masselli Mascia di San Severo, è deceduto poco dopo per le gravissime ferite riportate. Il nipote sarebbe rimasto ferito all’addome e sarebbe ricoverato in coma farmacologico al Policlinico Riuniti di Foggia, ma, come scrive ‘Foggia Today’, non ci sono conferme ufficiali su questa notizia. Sull’omicidio sta ora indagando la polizia del posto.