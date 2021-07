Suv bloccato sui binari viene travolto da un treno: lamiere ovunque, conducente ferito

Una telecamera di sorveglianza ha ripreso il violento schianto tra un treno di pendolari ed un’auto rimasta bloccata sui binari tra due sbarre del passaggio a livello abbassate

Disastroso incidente su un tratto ferroviario in Lussemburgo. Un Suv, probabilmente una Volkswagen, è rimasto bloccato sui binari dopo che le barriere del passaggio a livello si erano abbassate e, pochi istanti dopo, è stato travolto in pieno da un treno di pendolari in arrivo. Nel filmato, ripreso da una telecamera di videosorveglianza, si vede il veicolo letteralmente bloccato tra due bariere ferroviarie. L’autista scende dall’auto e ha appena il tempo di attraversare l’altro lato della barriera che un treno compare nell’inquadratura andando ad impattare disastrosamente contro il veicolo provocando danni estremamente gravi al mezzo che viene distrutto completamente.

Il conducente del Suv è rimasto ferito

I rapporti della RTL lussemburghese affermano che il conducente sia rimasto ferito durante l’incidente, tuttavia la gravità delle lesioni non è stata resa pubblica. Fortunatamente i passeggeri che si trovavano a bordo del treno al momento dell’incidente sono rimasti illesi. Del resto nel filmato si può notare come la persona che si trovava alla guida dell’auto riesca a spostarsi solo di pochi metri dal punto dell’impatto: potrebbe dunque essere stata colpita da lamiere del veicolo o dal Suv stesso. In successive immagini girate dai media locali si può osservare da vicino l’entità del danno con il veicolo interamente distrutto e ridotto ad un ammasso di ferraglia e il treno fermo, poco distante, con probabili danni sulla parte frontale.