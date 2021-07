Due bus si scontrano, uno vola da un parcheggio: 14 feriti, autista salvo per miracolo

Due autobus di linea si sono scontrati in un’area di sosta ed uno dei due ha sfondato le barriere precipitando per un paio di metri e ribaltandosi. Una telecamera ha ripreso tutto

Quattordici persone sono rimaste ferite, cinque delle quali in condizioni gravi, in uno spaventoso incidente avvenuto a Singapore nella giornata di domenica e che ha coinvolto due autobus di linea. Lo schianto è avvenuto alla fermata degli autobus di Bukit Batok: uno dei mezzi, ha scritto il membro del parlamento di Bukit Batok, Murali Pillai in un aggiornamento pubblicato sui social, stava entrando nello svincolo mentre l’altro stava uscendo. L’impatto è stato talmente violento che uno dei bus è salito su un cordolo precipitando da un muretto alto un paio di metri e schiantandosi sulla rampa, dove si è ribaltato di lato.

L’autista del bus vivo per miracolo

A rendere ancor più terrorizzante l’incidente è stato il fatto che l’autista di questo bus è stato scagliato fuori dal mezzo poco prima che questo toccasse terra, salvandosi per miracolo. Come mostrato dalle immagini di una telecamera di videosorveglianza infatti, l’uomo, una volta caduto a terra, è stato letteralmente sfiorato dal mezzo mentre si ribaltava. Il mezzo cade infatti a pochi centimetri di distanza dall’uomo. Murali ha aggiunto che l’incidente sarà oggeto di indagine da parte delle autorità e ha ringraziato gli ufficiali della forza di protezione civile di Singapore per la loro rapida risposta e per l’attenzione da loro riservata alle vittime dell’incidente. The Straits Times ha riferito che gli autobus erano gestiti da Tower Transit: il notiziario ha specificato che 16 persone sono state coinvolte nell’incidente, due conducenti e 14 passeggeri tutti a bordo dell’autobus che si è ribaltato. L’altro autobus non trasportava passeggeri quando l’incidente è avvenuto intorno alle 17.