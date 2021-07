Si tuffa per un bagno in mare ma si sente male: Giuseppe non ce l’ha fatta

Un uomo ha accusato un grave malore durante un bagno in mare: soccorso da un bagnante è deceduto poco dopo. Era originario di Arzano e aveva 72 anni

Si è tuffato in mare in quella che doveva essere una giornata come un’altra, dedicata al relax in spiaggia alternato a un bagno rinfrescante. Ma ben presto è sopraggiunto il dramma, quando un uomo è stato colpito da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. La vittima si chiamava Giuseppe Silvestro, 72enne originario di Arzano: il turista campano aveva raggiunto la spiaggia di Cirò Marina in località Volvito per poi fare un bagno in mare. All’improvviso si è sentito male, impossibilitato a raggiungere l’arenile autonomamente. È stata una donna ad accorgersi per prima che qualcosa non andava e, vedendo il 72enne in difficoltà, ha immediatamente avvertito il marito.

Un bagnante lo ha soccorso per primo

Di corsa l’uomo si è tuffato raggiungendo l’anziano e soccorrendolo ma una volta portato in spiaggia ci si è subito resi conto che la situazione era gravissima. Di lì a breve infatti Giuseppe è deceduto, mentre sul posto intervenivano i soccorritori del 118 e l’elisoccorso. Dell’anziano è stata dichiarata la morte proprio sulla spiaggia che, fino a poco prima, doveva rappresentare il posto per rigenerarsi e ricaricare le pile prima di tornare alla quotidianità.