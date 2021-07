Copa Maradona, quando si disputerà? Chi giocherà? Quello che sappiamo

La FIFA questa mattina ha dato la propria approvazione sulla disputa di un match fra Italia e Argentina a Napoli.

Italia e Argentina hanno da pochi giorni conquistato rispettivamente il titolo europeo e quello sudamericano. Un successo che per l’Italia mancava da ben 53 anni, mentre per gli argentini da 29 anni. L’Italia ha sconfitta a Wembley l’Inghilterra, mentre l’Argentina ha battuto in Brasile gli storici rivali verdeoro.

Nelle scorse ore si era diffusa l’idea di far disputare un match fra le due nazionali in ricordo di Diego Armando Maradona. E questa mattina la FIFA, il massimo organismo mondiale del calcio, ha ufficializzato il match tra le squadre campioni d’Europa e del Sudamerica. Una Copa Maradona che si disputerà fra dicembre 2021 e gennaio 2022 in una sfida secca a Napoli.

Questa sfida fra Italia-Argentina prenderebbe il posto lasciato libero dalla ormai scomparsa Confederations Cup, che per 10 edizioni ha messo di fronte tutte le Nazionali campioni dei rispettivi tornei continentali e i campioni del mondo in carica.

A Napoli, dunque, tornerà di scena, una partita storica e molto sfortunata per gli azzurri: la semifinale della Coppa del mondo di Italia ’90. In quell’occasione i sudamericani si imposero ai rigori, interrompendo le ‘Notti Magiche’ azzurre.