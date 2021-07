Lancia un borsone di cocaina da 9 milioni di euro: sbaglia bersaglio e centra il tetto di una casa

Ha imitato i narcos sudamericani lanciando, dai cieli della Sardegna, un carico di cocaina di alto valore. L’autore del gesto da film è un 28enne, pilota di volo e incensurato

Forse ispirato da qualche pellicola cinematografica, ha tentato di far arrivare in Sardegna un grosso carico di cocaina tentando letteralmente di lanciarlo da un aereo ma i carabinieri lo hanno rintracciato ed arrestato. L’incredibile vicenda non arriva dal Sudamerica e non riguarda i narcos ma è stata scoperta nei cieli della Sardegna, per la precisione a Baratili San Pietro, in provincia di Oristano. I fatti risalgono al 28 marzo ma solo in queste ore sono stati ufficialmente resi noti dalle forze dell’ordine che hanno anche fornito le cifre riguardanti il carico di droga, ben 8,5 chili di polvere bianca per un valore di 9 milioni di euro. Lanciati da un velivolo avrebbero dovuto atterrare tra le mani dei trafficanti ma a causa di un errore nel calcolo hanno centrato il tetto di un’abitazione. Inevitabilmente sono scattate le indagini dei carabinieri e dopo mesi di lavoro nell’ambito dell’operazione Fly Down, il pilota che a marzo lanciò quel carico è stato individuato ed assicurato alla giustizia.

Dopo mesi di indagini individuato il pilota-corriere della droga

L’uomo, su ordinanza di custodia cautelare, è stato arrestato. Si tratta del 28enne Francesco Rizzo, nato a Palestrina, in provincia di Roma: ciò che ha colpito gli inquirenti è stato il fatto che fosse incensurato. Lavorava infatti come istruttore di volo e aveva alle spalle molte ore. Fino al giorno nel quale ha deciso di compiere un’azione illegale, commettendo però un grave errore. Il suo obiettivo era quello di lanciare la droga per farla arrivare a destinazione senza che nessuno si accorgesse di lui. Ma quando il borsone colmo di cocaina ha colpito il tetto di un’abitazione, i proprietari hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine. Alle indagini hanno lavorato i militari della compagnia di Oristano, con il coordinamento della Procura e il supporto dei colleghi dell’11/o Nucleo Elicotteri Carabinieri di Elmas. Oltre all’uomo hanno scoperto quale aereo ha utilizzato, ovvero un Cessna solitamente utilizzato in una scuola di volo romana.