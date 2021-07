Sta per precipitare dal tetto di un edificio: la mamma la afferra al volo per una gamba salvandola

Una ragazza sarebbe quasi certamente morta o rimasta gravemente ferita senza la prontezza di riflessi della madre, che ne ha impedito la caduta dal tetto di una palazzina.

La prontezza di riflessi di una madre ha permesso a una figlia di sopravvivere ad una caduta che quasi certamente le sarebbe costata la vita. I fatti sono avvenuti il 12 luglio in Cina e sono stati interamente ripresi da una telecamera di videosorveglianza. Ci troviamo nella città di Yueyang, nella provincia di Hunan e come si può vedere dalle immagini una ragazza cammina accanto ad una sorta di magazzino ma improvvisamente sembra perdere l’equilibrio, forse a causa di un improvviso malore, incrementando la velocità, sbilanciandosi verso destra ed avvicinandosi pericolosamente al bordo del tetto di un edificio. Tuttavia la madre, che si trovava alle sue spalle, si accorge dell’accaduto e corre verso di lei afferrandola provvidenzialmente per una gamba quando ormai la ragazza è quasi caduta dal tetto, ed impedendo di fatto che davanti ai suoi occhi vada consumandosi un dramma.

Il video ha fatto il giro del mondo

Il filmato parla chiaro: la donna, con indosso un grembiule, riesce a tenere tra le sue mani la gambe di sua figlia per alcuni istanti mentre un uomo, probabilmente il padre, accorre dal magazzino insieme a due bambini e afferra le braccia della ragazza riportandola stabilmente sul tetto. Dal video non si capisce con precisione a che altezza si trovino ma una caduta di testa anche da pochi metri, avrebbe messo a serio rischio la vita della giovane. Il filmato è stato diffuso dai media locali ed è diventato virale in diverse parti del mondo con decine di persone che hanno elogiato la donna definendola una vera eroina.