Maltempo in Germania, sale a 19 il numero dei morti nell’ovest del paese

Pioggia e inondazioni stanno devastando alcune zone della Germania ovest. Il numero dei morti e dei dispersi sale vertiginosamente.

Sono saliti a 19 i morti a causa del maltempo in Germania. Le acque, causate dalle fortissime piogge, hanno trascinato via sei abitazioni della località di Schuld, nella nella Renania-Palatinato. Sono più di 70 i dispersi.

Sono tante le persone che si sono salvate salendo sui tetti delle case travolte dal fiume in piena nel comune di Schuld.

Gli allagamenti si stanno registrano un po’ ovunque nella Germania occidentale. Sono tanti i video pubblicati sui social, che fanno riferimento alle strade allagate e ricoperte di fango.

Maltempo in Germania, diversi morti e dispersi nella località di Schuld

Il maltempo non accenna a placarsi in molte zone della Germania. In queste ore la pioggia ininterrotta sta provocando tantissimi disagi e vengono denunciati centinaia di casi di allagamenti, soprattutto in alcuni centri del Nordreno-Vestfalia. Particolarmente colpita la località di Hagen.

I vigili del fuoco hanno salvato anche tanti conducenti i cui veicoli erano rimasti completamente bloccati in sottopassaggi allagati. Inoltre, cento rifugiati hanno dovuto lasciare, proprio a causa delle inondazioni, un centro di accoglienza in un edificio a Erkrath vicino Duesseldorf.

Le alluvioni di queste ore hanno colpito anche altre parti dell’Europa occidentale e centrale, in particolare Belgio, Olanda e Svizzera.