Padre bloccato sull’auto con le due figlie durante l’alluvione: l’incredibile salvataggio

Un uomo si è dovuto rifugiare insieme alle sue bambine sul tetto del suo Suv dopo che una spaventosa alluvione ha interessato l’intera strada. Il salvataggio in extremis dei soccorritori ha fatto il giro del mondo

Bloccati sul tetto di un’auto circondati da acque alluvionali impetuose. Così sono stati trovati un padre e le due giovani figlie, dopo che una spaventosa alluvione ha interessato la strada sulla quale stavano viaggiando a nord di Tucson, nello stato americano dell’Arizone. Correnti fortissime che, se l’uomo e le bambine vi fossero caduti dentro, ne avrebbero quasi per certo provocato la morte. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Golder Ranch Fire District con una squadre di soccorso inviata all’inrocio di Edwin Road, nella zona ovest della città, intorno alle 10 di mercoledì. Per mettere in atto una non facile operazione di salvataggio, filmata da un’emittente televisiva in un video che sta emozionando tutti.

Nel filmato si possono infatti osservare cinque uomini dei soccorsi, con caschetto giallo, avvicinarsi al veicolo parzialmente sommerso in acqua e bloccato in mezzo a correnti violente dopo la spaventosa alluvione che ha interessato l’area. Il padre si trova sul tetto del Suv con le due figlie tra le mani, e passa la prima bambina ai vigili del fuoco specializzati in questo genere di interventi, tenendo saldamente in braccio l’altra piccola che, pochi minuti dopo viene tratta in salvo. Al padre coraggioso ma certamente spaventato, viene poi dato un giubbotto di salvataggio prima di farlo scendere a sua volta dal mezzo e allontanarlo dalla corrente, in sicurezza. L’incredibile video sta facendo il giro del mondo. Il portavoce Adam Jarrold di GRFD ha dichiarato che l’auto è stata travolta a circa 20-25 metri dall’incrocio. I tre sono stati soccorsi senza lesioni.

Your @GRFDAZ firefighters had a busy morning! Along with the lightning strike to the house, they safely rescued a man and his two daughters from the roof of their vehicle after it was swept away in fast moving water. So thankful that no one was hurt and everyone went home safe! pic.twitter.com/A9vwm5CzXC

— Golder Ranch Fire (@GRFDAZ) July 14, 2021