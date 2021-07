Gioca gli stessi numeri due volte per errore: vince due premi da un milione di euro

La fortuna lo ha baciato per due volte al Million Day: è accaduto a Muggiò dove una doppia giocata degli stessi numeri ha fruttato ad un uomo due milioni di euro

Per errore ha giocato due volte lo stesso numero, ritrovandosi in tasca la non indifferente somma di 2 milioni di euro. Ha bussato due volte la fortuna alla porta di un uomo, che, come raccontato da la provincia di Como, si è recato in una tabaccheria di Muggiò conquistando due distinti premi da un milione di euro. Un cliente, come sottolineato dai gestori del locale, avrebbe giocato per l’intera settimana i medesimi numeri al Million Day, proprio quelli che sono stati estratti nell’estrazione di domenica del Million Day. Sembra che proprio nella giornata di domenica il fortunato sia tornato in tabaccheria giocando nuovamente la cinquina ‘fortunata’, probabilmente per errore o a causa di una dimenticanza.

LEGGI ANCHE =>> Gioca 2 euro al Win for Life e ne vince 3000 al mese per 20 anni

È tornato in tabaccheria e ha giocato gli stessi numeri

L’estrazione del Million Day avviene ogni giorno alle 19 ed è probabile, ipotizzano i gestori del locale, che il fortunato volesse semplicemente rinnovare l’abbonamento per la settimana successiva dato che il lunedì la tabaccheria non è aperta. Ma avendolo fatto prima delle 19 anche la seconda giocata è andata a valere per l’estrazione domenicale. Quei cinque numeri sono usciti proprio alle 19 e così il vincitore avrebbe conquistato due distinti montepremi. Ne sono convinti i gestori i quali ipotizzano che il vincitore sia un’unica persona, e non due clienti distinti. Anche se non ricordano chi possa essere il fortunato che da un momento con l’altro è diventato milionario.