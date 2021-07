Covid, preoccupante previsione dell’Ecdc: “Entro tre settimane i casi dovrebbero quadruplicare”

La diffusione della variante Delta porterà entro breve ad un netto aumento dei contagi: secondo l’agenzia con sede a Stoccolma saranno quattro volte quelli attuali entro l’8 agosto

Con la crescente diffusione della variante Delta del Covid in ormai quasi ogni parte del mondo il numero di contagi da Coronavirus Sars-CoV-2 è inevitabilmente destinato a salire in tempi decisamente rapidi. Quello che stiamo già osservando in alcuni stati come Gran Bretagna, Russia, Indonesia e Stati Uniti si registrerà in gran parte dei paesi europei, come annunciato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie nell’ultimo rapporto di sorveglianza rilasciato nelle scorse ore.

In aumento anche i decessi: saranno 10,5 per milione

L’Ecdc, la cui sede è a Stoccolma, ha fornito le previsioni di quanto, in termini di aumento dei casi Covid legati alla diffusione della variante Delta, dovremo aspettarci nei 27 paesi Ue oltre ad Islanda, Norvegia e Liechtenstein, ovvero nello ‘Spazio economico europeo’. La previsione è di 622,9 infezioni ogni 100mila abitanti nella prima settimana del mese di agosto, con contagi che a conti fatti quadriplicheranno rispetto ai 144,6 casi ogni 100mila attesi per la fine della settimana corrente. La scorsa settimana l’incidenza su base settimanale della settimana 27 (terminata l’11 luglio), è stata di 89,6 casi ogni 100mila abitanti, passerà a 144,6 ogni 100mila nella settimana in corso che terminerà il 18 luglio. La crescità sarà esponenziale anche durante la settimana 29 che, il 25 luglio, si concluderà con una stima di 262,2 contagi/100mila, andando ulteriormente quasi a raddoppiare nella settimana 30, con 420,4 contagi al 1 agosto, fino ai 622,9 tra il 2 e l’8 agosto. L’Ecdc segnala anche una netta crescita delle infezioni nelle fasce d’età più giovanili ed un possibile aumento dei decessi che, dai 6,8 per milione della settimana numero 27 dovrebbero passare a 10,5 per milione nella prima settimana di agosto.