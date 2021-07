Menù di nozze differenziato in base al valore del regalo: l’idea di una coppia scatena forti polemiche

Hanno predisposto quattro menù con alimenti di valore crescente, assegnandoli in base alla cifra del regalo di nozze ricevuto. Una coppia di novelli sposi ha creato non poco caos sui social

Hanno ideato un menù per il pranzo di nozze ‘variabile’ scatenando non poche polemiche. Sono letteralmente stati sommersi dalle critiche due sposini i quali hanno studiato nei dettagli un menù per il loro pranzo nuziale, differenziato in base al valore del regalo ricevuto. La vicenda, già finita su Reddit alla voce “Matrimoni vergognosi”, è curiosa quanto incredibile: migliore sarà il regalo ricevuto più il menù sarà raffinato e particolare. È quando la coppia ha annunciato agli ospiti del matrimonio, confermando di aver predisposto, a seconda del valore del dono di nozze ricevuto, menù diversi.

LEGGI ANCHE =>> Aspetta la futura moglie sull’altare ma ha un malore e muore a pochi minuti dalle nozze

Fioccano la critiche sui social network

Nella fattispecie hanno dato forma a quattro differenti menù: il primo per un regalo “loving” ovvero di valore inferiore a 250 dollari, che prevede pollo arrosto o, in alternativa, pesce spada. Il secondo è per i regali di fascia “silver”, di prezzo compreso tra 251 e 500 dollari, e che consente di scegliere tra salmone o bistecca. Si passa poi alla fascia “golden”, per regali di valore superiore a 501 dollari e fino a 1000 dollari. In questo caso il menù prevede code di aragosta o filet mignon. Infine, in caso di doni di valore compreso tra 1001 e 2500 dollari, la scelta prevede aragoste intere oppure piatti vegetariani, il tutto accompagnato da calici di champagne. Anche se organizzare un matrimonio richiede un grande impegno economico, quando la vicenda è finita sui social si è scatenato un vero e proprio polverone contro la coppia, con utenti che hanno apostrofato la loro idea come “orribile”. E c’è chi ha detto: “Piuttosto mi porterei l’asporto del McDonald’s”, oppure “chi non vorrebbe un calice di champagne al pranzo di nozze di un altro? Per 2500 dollari posso volare in Irlanda, starci una settimana, e scolarmi un flute a Waterford”.