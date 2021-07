Vicini di casa litigano per questioni condominiali: uno accoltella l’altro e lo uccide

Un litigo tra vicini per ragioni condominiali è culminato in un accoltellamento mortale: un 60enne è morto all’ospedale di Novara per la gravi ferite riportate

Una banale lite per questioni condominiali è sfociata nel sangue. E uno dei protagonisti dello scontro rischia ora l’accusa di omicidio, dopo la morte del vicino di casa, un coetaneo con il quale ha avuto un’accesa discussione il cui epilogo è stato a dir poco drammatico. È accaduto a Novara dove un 60enne è morto per le gravi ferite riportate, dopo che il vicino lo ha accoltellato. Tutto è comunciato da un litigio come spesso succede tra vicini di casa: dalle parole si è ben presto passati alla violenza fisica, un accoltellamento avvenuto nella mattinata del 17 luglio in strada, nelle vicinanze di un sottopassaggio nella zona di via Valsesia.

L’aggressore portato in Questura e interrogato

Poco dopo allertati dai testimoni sono intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato l’uomo ferito gravemente nell’ospedale di Novara dove poche ore dopo è deceduto. Della vittima non sono state fornite le generalità; l’aggressore è stato arrestato dagli agenti della Polizia ed è stato portato in Questura per essere interrogato. Sarebbe stato lui a fornire, secondo le prime informazioni, il movente del delitto.