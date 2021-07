15enne trascinata al largo dalla corrente, salvata da due cani bagnino: il video eccezionale 

Due cagni bagnino addestrati per il salvataggio di persone in difficoltà hanno soccorso una 15enne trascinata al largo dalla corrente, portandola a riva sana e salva

Sono immagini emozionanti ed incredibili quelle diffuse dalla Scuola Italiana Cani Salvataggio, che mostrano come due cani bagnino siano riusciti a trarre in salvo una ragazzina in difficoltà. Ci troviamo nelle acque di Palinuro, frazione del comune di Centola in provincia di Salerno: una 15enne che poco prima era entrata in mare, è stata spinta al largo dalle forti correnti e si è trovata in grosse difficoltà. Spaventata, non riusciva più a tornare a riva: quando si è tuffata era insieme ad alcune amiche, le prime a lanciare l’allarme dopo che l’hanno vista allontanarsi sempre più. A quel punto i soccorsi sono scattati immediatamente e sono stati liberati i labrador Igor e Luna, che hanno raggiunto la 15enne in balia delle onde insieme ai loro addestratori della Scuola Italiana Cani Salvataggio, aiutandola a riavvicinarsi alla spiaggia, fortunatamente senza alcuna conseguenza.

Sei unità cinofile operative durante l’estate

La ragazza, che si chiama Ilenia, ha potuto aggrapparsi ai due animali che hanno fatto da ‘salvagente’ consentendole di rimanere a galla e di tornare a riva ricongiungendosi con le sue preoccupate amiche. Il filmato diffuso nelle scorse ore è immediatamente diventato virale: mostra l’enorme affidabilità dei nostri amici a quattro zampe anche in situazioni di pericolo nelle quali, a causa di correnti forti e di onde alte, ci può si rischia di trovare durante le vacanze al mare. A Palinuro, durante i mesi estivi, sono sei le unità cinofile operative, suddivide in tre postazioni di sicurezza e attive dietro coordinamento della Guardia Costiera e dell’amministrazione comunale.