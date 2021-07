Lo sposo è positivo al Covid: almeno 50 ospiti in quarantena immediata

La scoperta della positività al Covid dello sposo è avvenuta durante il viaggio di nozze: tutti i contatti stretti, ovvero gli ospiti del matrimonio e i parenti, sono stati messi in isolamento per dieci giorni

Hanno partecipato ad un matrimonio scoprendo, nelle ore successive, che lo sposo era positivo al Covid. E così una cinquantina di persone, parenti e amici delle due persone convolate a nozze, sono finite in quarantena poichè contatti stretti dell’uomo contagiato dal virus. Ne dà notizia il quotidiano Il Giorno specificando che la vicenda è avvenuta a Pizzighettone, comune della provincia di Cremona, sottolineando inoltre che la sposa fosse in possesso del certificato verde ottenuto dopo aver completato il percorso vaccinale. Il marito invece avrebbe fatto solo un tampone rapido prima che venissero celebrate le nozze ed il risultato sarebbe stato negativo. La scoperta del contagio è avvenuta diverse ore dopo, quando la coppia era già partita per il viaggio di nozze ed era arrivata sul litorale toscano. Qui l’uomo avrebbe iniziato a sentirsi male e la moglie lo avrebbe immediatamente portato al Pronto Soccorso.

LEGGI ANCHE =>> Tassista volontario recupera i corpi delle vittime di Covid morte in autoisolamento in casa

La maggior parte degli ospiti in quarantena in provincia di Lodi e Cremona

Sottoposto a tampone l’esito del test ha confermato la positività al Covid: i due sposi hanno però deciso di fare rientro a casa, previa autorizzazione dei medici e non interagendo con alcuna persona. Nel frattempo anche il figlio della coppia, sottoposto a test molecolare, è risultato lievemente positivo. Il post matrimonio dunque è stato tutt’altro che positivo per gli invitati, tutti finiti in isolamento dal martedì, giorno successivo alle nozze, fino al prossimo mercoledì quando ognuno verrà nuovamente sottoposto a tampone di controllo. Secondo quanto emerso la maggior parte degli invitati risiederebbe in provincia di Lodi mentre dodici saranno gli abitanti di Pizzighettone i quali, trascorsi i dieci giorni di quarantena, dovranno sottoporsi a tampone e tra di essi vi sarebbe anche un assessore della giunta comunale. Il primo test ha dato esito negativo ma dovrà comunque effettuare un ulteriore tampone al termine del periodo di isolamento.