Un uomo le ruba la Mercedes nuova: lei segue il ladro per giorni, lo affronta e se la riprende

Una donna ha monitorato gli spostamenti dell’uomo che le aveva rubato l’auto pedinandolo per giorni e allertando di volta in volta le forze dell’ordine. Finchè lo ha affrontato faccia a faccia

Quando qualcuno le ha rubato la Mercedes, ha rifiutato di sedersi semplicemente in casa a piangersi addosso ma ha deciso di agire, cercando il veicolo per tutta la città e prendendo lei stessa in mano la situazione. Una donna di Detroit, Bianca Chambers, ha detto di aver cercato da sola l’auto rubata scoprendo chi fosse l’autore del furto e ha spiegato di aver seguito la sua auto per due giorni in tutta la città fino a quando il ladro l’ha parcheggiata per andare dal parrucchiere. È stato allora che Bianca Chambers ha deciso di entrare in azione affrontando l’uomo: “A quel punto ero così arrabbiata, mi sono detta che non gli avrei più permesso di farlo di nuovo”. È dunque entrata nel negozio di un barbiere a Greenfield, Grand River e si è trovata faccia a faccia con il ragazzo che le aveva rubato la Mercedes Benz nuova. A quel punto gli ha chiesto se fosse la sua auto e quando il ladro ha negato lo ha fatto cadere e lo ha trascinato per i dreadlocks; ma non è tutto: per impedirgli di fuggire e far perdere le sue tracce ha tagliato tutte le gomme della sua stessa auto. “Non sapevo quanto tempo ci sarebbe voluto prima dell’arrivo della polizia e non volevo che fuggisse. Mi sono letteralmente rifiutata di lasciarlo ripartire”. Nel frattempo altri clienti del barbiere l’hanno aiutata ad immobilizzarlo.

Il ladro ha una storia di furti sin dall’adolescenza

La donna ha anche fatto delle dirette Facebook poco prima di entrare dal barbiere, come una sorta di investigatrice privata a caccia del suo veicolo rubato. E ha chiamato più volte il 911 mentre, seguendo una rete di suggerimenti sui social media, seguiva il veicolo. Ma ogni volta che la polizia giungeva sul posto l’auto non c’era più perchè il ragazzo si era già allontanato. Fonti della polizia, citate da Fox2, hanno spiegato che il ladro ha una storia di furti d’auto da quando era adolescente. Il suo nome non è stato reso noto. “Sei solo il criminale più stupido, tutto qui. Ti aggiri con la mia macchina come niente fosse, pensando che non ti noti nessuno”, ha detto Bianca.