Bruciano sterpaglie e provocano un incendio incontrollabile: lei muore tra le fiamme, lui è gravissimo

Due coniugi sono stati investiti da un incendio da loro stessi provocato mentre bruciavano sterpaglie. La donna è morta, il marito ha ustioni sul 60% del corpo

Un comportamento errato è costato la vita ad una donna. Tutto per aver dato fuoco, insieme al marito, ad alcune sterpaglie provocando involontariamente, anche a causa del vento, un violento incendio che li ha investiti in pieno, provocando la morte di Gabriella Ghirardo, 78enne originaria del Cuneese al confine con la Liguria. Con il marito risiedeva in provincia di Torino, a Collegno. Secondo la ricostruzione dei fatti l’incidente sarebbe avvenuto in una proprietà della coppia in Liguria, nelle campagne dell’entroterra in località Borgo Castello nel comune di Chiusanico (in provincia di Imperia). Qui, mentre i due tentavano di spegnere l’incendio ormai fuori controllo, sono stati inghiottiti dal rogo che non ha lasciato scampo a Gabriella e che ha provocato ustioni tremende su tutto il corpo dell’uomo, ricoverato in gravissime condizioni.

La donna è stata circondata dalle fiamme perdendo i sensi

Come emerso i due raggiungevano spesso il loro podere per occuparsi della campagna, spesso aiutati dal figlio quarantenne. Anche domenica si trovavano in questa proprietà e avevano ripulito il terreno, sul quale insiste un oliveto, dalle sterpaglie alle quali avevano poi dato fuoco. Moglie e marito hanno tentato di tutto per cercare di arrestare l’incendio che però si è diffuso rapidamente a causa del caldo e del vento forte, andando letteralmente a circondare la donna, che avrebbe perso i sensi. Nel tentativo di salvare sua moglie l’uomo sarebbe poi rimasto gravemente ustionato. È stato il figlio ad allertare i soccorsi ma quando i sanitari sono arrivati per Gabriella non c’era più nulla da fare. Oltre alle ambulanze della Croce Rossa di Imperia ed il personale medico del 118 sono arrivate anche squadre dei vigili del fuoco di Imperia che hanno estinto l’incendio. Sergio Gaio, il 74enne rimasto ustionato, è stato trasportato in codice rosso ed in elisoccorso al centro Grandi ustionati dell’ospedale di Sampierdarena dopo essere stato stabilizzato sul posto. Secondo quanto emerso avrebbe ustioni sul 60% del corpo.