Compra un solo Gratta e Vinci da 5 euro e vince mezzo milione: ecco chi è il fortunato

Colpo grosso in provincia di Treviso: il cliente abituale di una tabaccheria ha vinto 500mila euro spendendone 5 per acquistare un biglietto

Spendere 5 euro per un solo Gratta e Vinci e ritrovarsi in tasca mezzo milione. È cambiata completamente da un giorno con l’altro la vita di un uomo che ha tentato la fortuna presso la Tabaccheria Spresiano in provincia di Treviso e che, quando ha grattato il biglietto, non poteva credere ai suoi occhi. Il colpo fortunato è avvenuto nella giornata di sabato 17 luglio nel locale di via Dante Alighieri, ubicato proprio nel comune che da il nome alla tabaccheria, Spresiano. Secondo quanto emerso dalle informazioni raccolte, pur non violando la privacy del fortunato vincitore, è stato rivelato che si tratterebbe di un cliente abituale, probabilmente anziano e che avrebbe speso 5 euro per comprare un Gratta e Vinci Miliardario, portandosi a casa la non indifferente somma di 500mila euro.

Il vincitore è tornato in tabaccheria per ringraziare

Non è tutto: il gestore della tabaccheria ha anche aggiunto che alcune ore dopo essersi reso conto di aver vinto l’uomo, accompagnato dalla figlia e da altre persone, probabilmente parenti, sono tornati per dire grazie. “Il signore – ha raccontato il gestore – è passato ed è tornato il pomeriggio con la vincita, è arrivato con la figlia, erano quattro o cinque, sono venuti a ringraziare. Erano felici e emozionati”.