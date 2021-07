Tentano di rapire un bimbo di 5 anni in pieno giorno: mamma eroina li insegue e lo recupera

Una donna ha letteralmente sventato il rapimento di uno dei suoi figli, sottrattole in pieno giorno mentre passeggiava per New York. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso tutto

Sono immagini terrorizzanti quelle che arrivano dal Queens dove, in pieno giorno, due uomini hanno cercato di rapire un bambino davanti agli occhi della madre. L’intera scena è stata ripreda da una telecamera di sorveglianza e mostra come, senza scrupoli, due adulti si avvicinino alla donna a spasso con il proprio bambino di 5 anni ed altri due figli, strappandoglielo letteralmente dalle mani e portandolo a bordo di un auto. Sono momenti di assoluto terrore per la donna, che però non si fa prendere dal panico e con prontezza reagisce immediatamente rincorrendo i due rapitori per evitare che si allontanino portando via il suo bambino.

La decisione di diffondere il filmato è arrivata dalla polizia di New York che ha deciso di mostrarlo a tutti anche attraverso i social allo scopo di raccogliere indizi ed informazioni che consentissero di identificare e arrestare rapidamente i due uomini che avevano tentato il rapimento. Da giovedì sera, giorno del rapimento, alcuni passi avanti nelle indagini sono stati fatti ed uno dei due presunti responsabili è stato fermato ed interrogato; si tratta di un 24enne accusato di tentato rapimento, condotto in ospedale per essere sottoposto ad una valutazione psichiatrica.

I motivi del tentato rapimento restano ignoti

La scena alla quale la donna si è trovata ad assistere è terrorizzante: mentre stava camminando uno dei due uomini è sceso da un’auto parcheggiata, all’interno della quale c’era il complice, e dopo aver raggiunto la famiglia preleva il bambino caricandolo immediatamente sul veicolo. A quale punto sia la madre che gli altri due figli sono immediatamente intervenuti e, non senza difficoltà, hanno letteralmente estratto il bimbo dal finestrino dell’auto. Al momento, dato che il sospetto non lo ha spiegato, non è chiaro per quale motivo abbiano tentato di rapire il bimbo. Ma non è tutto perchè il sospetto avrebbe anche, mentre si trovava in custodia, aggredito un ufficiale che stava cercando di prendergli le impronte digitali, provocandogli brutte ferite al volto.