Pilota 18enne ha un problema in volo: atterraggio di emergenza tra le auto su un ponte autostradale

Con sangue freddo e lucidità un giovane che da pochi mesi aveva ottenuto la licenza di pilota commerciale è riuscito ad atterrare, in seguito ad un problema al motore, su un ponte della Route 52 nei pressi di Ocean City

Gli automobilisti in viaggio sulla Route 52 a Ocean City, nel New Jersey, non potevano credere ai loro occhi quando davanti a loro un aereo è atterrato sulla strada che stavano percorrendo. È accaduto su un lungo ponte tra Somers Point e Ocean City: è qui che un velivolo di piccole dimensioni ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza utilizzando la strada come pista di atterraggio, avvenuto fortunatamente senza che l’aereo urtasse ne i veicoli nè i guardrail. Sul posto sono intervenuti i funzionari per indagare sulle cause dell’episodio e per capire come rimuovere l’aereo dal momento che si trovava al centro di un ponte, stabilendo che l’unico modo per farlo sarebbe stato quello di trainarlo.

Tutto è iniziato intorno alle 12.30 quando il pilota, che lavora per una società di pubblicità aerea, la Paramount Air Service, ha segnalato un problema al motore vicino allo Steel Pier di Atlantic City. È stato in grado di sganciare la pubblicità rilasciandola nell’oceano e ha poi individuato un varco nel traffico dove è stato in grado di atterrare. Il pilota è stato identificato come Landon Lucas di 18 anni, un giovanissimo al quale diversi automobilisti hanno fatto i complimenti per essere riuscito ad effettuare un non facile atterraggio in completa sicurezza. Sulla sua pagina Facebook, lo scorso 30 aprile, il 18enne mostrava con orgoglio il certificato di abilitazione come pilota commerciale.

La reazione della mamma del pilota

La madre Rita Lucas ha scritto su Facebook “Gesù era al fianco di mio figlio su quell’aereo” aggiungendo che domenica avrebbe lasciato nel piatto delle offerte in chiesa 100 dollari extra ed in molti le hanno scritto per fare i complimenti al figlio per il suo sangue freddo. “Siamo arrivati e non potevamo credere a quello che stavamo vedendo, è un pilota molto giovane e ha fatto un lavoro straordinario“, ha detto una donna a Eyewitness News. “È incredibile che sia riuscito a farcela. Tanto di cappello al pilota, ha fatto un ottimo lavoro”.