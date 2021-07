16enne trova la mamma morta in casa: qualcuno ha rotto la porta a calci e le ha sparato

Ore terribili per un adolescente il quale, nel cuore della notte, ha scoperto che la madre era stata uccisa da una persona poi fuggita a bordo dell’auto della vittima

Attimi di terrore in una casa: un ragazzo di 16 anni ha scoperto, durante la notte, che la madre era stata colpita a morte nel loro appartamento. È accaduto a nord della contea di Harris, Stati Uniti ed è stato proprio l’adolescente a chiamare per primo, intorno a mezzanotte e venti di martedì, il 911 dalla loro casa in Ella Boulevard, nei pressi di Grand Point Road. Secondo la ricostruzione delle autorità, il ragazzo si trovava da solo nella sua camera da letto quando ha sentito uno sparo. È corso al piano di sotto per trovare sua madre morta e l’assassino già in fuga; l’uomo, secondo gli agenti, avrebbe rubato l’auto della donna per allontanarsi.

LEGGI ANCHE =>> Uccide madre e figlia, poi apre il fuoco contro la polizia: gli agenti gli sparano

La polizia sta cercando un ex fidanzato della vittima

Gli investigatori ritengono che l’assassino abbia preso a calci la porta per entrare e stanno cercando un probabile ex fidanzato di vecchia data, che potrebbe essere il responsabile del terribile gesto. Sembra infatti che in precedenza le autorità siano già intervenute nell’appartamento per gestire alcune problematiche domestiche tra la coppia e che da alcuni mesi l’uomo non si trovasse più in quella casa. Il fidanzato al momento non è considerato un sospettato ma gli investigatori vogliono vederci chiaro e scoprire dove si trovasse la notte dell’omicidio. “C’è un terzo maschio adulto che crediamo risieda o abbia vissuto nell’appartamento, che non si trova”, ha detto il sergente Dennis Wolfford. “Lo stiamo cercando in questo momento. Non sappiamo se sia un sospetto o solo un testimone, ma vogliamo parlare con lui”. Durante la notte è stata rinvenuta un’auto immersa nell’acqua nelle vicinanze di Ella Boulevard ma non si tratterebbe del veicolo della vittima: le indagini cercheranno di accertare se vi sia un collegamento tra questo ritrovamento e quanto accaduto nell’abitazione.